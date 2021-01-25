Юрий Бородавко прокомментировал новость о подаче заявления на Большунова в финскую полицию

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал известие о том, что на Александра Большунова подали заявление в финскую полицию.
«У нас такой информации нет, до вчерашнего вечера не было никаких известий. Если бы что-то было, к нам бы уже, наверное, пришли. Сто-процентной информации нет, опровергнуть мы тоже не можем пока. Но есть вероятность, что это какой-то фейк. Саша сейчас в Швеции, едет на автобусе. Даже если посмотреть на видео: был наезд, падение, но разве это нанесение увечий? Думаю, это всё преувеличено», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
На финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
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