Крянин — об инциденте с Большуновым: я на его месте поступил бы так же, а может, и хуже

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал скандальный инцидент вокруг россиянина Александра Большунова на финише эстафетной гонки в Лахти.
Финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
«Финский спортсмен сам спровоцировал эту ситуацию. Сашке нужно было сдержать эмоции. Не знаю, как бы я поступил в такой ситуации. Не исключаю, что на месте Большунова поступил бы точно так же, а может, и хуже. Это последствия эмоций, но надо учиться их сдерживать. Если ты лидер — должен держать себя в десятикратной узде. Но случилось то, что случилось. Зная изначально, что была серьёзная провокация, мы должны заступаться за наших», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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