Дисциплинарный комитет FIS может дополнительно наказать Большунова

Член совета Международной лыжной федерации (FIS) Марти Ууситало рассказал, в каком случае, россиянин Александр Большунов может быть дополнительно наказан за инцидент с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Конфликт лыжников начался с того, что при выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

«Большунов был просто сумасшедшим в ситуации после финиша. Не исключено, что он будет дополнительно оштрафован. После гонки жюри вынесло максимально строгий вердикт. Но если Финская лыжная ассоциация обратится с письменным запросом в дисциплинарный комитет FIS, расследование будет продолжено. Вопрос может быть решён ещё до этапа Кубка мира в Фалуне. В таких ситуациях дисциплинарный комитет может как отстранить от соревнований, так и оштрафовать. Возможно и то и другое. Сложно предсказать, так как это компетенция дисциплинарного комитета», — приводит слова Ууситало Ilta-Sanomat.

Финская лыжная ассоциация обратится в FIS по вопросу наказания для Большунова