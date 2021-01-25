Дисциплинарный комитет FIS может дополнительно наказать Большунова

Член совета Международной лыжной федерации (FIS) Марти Ууситало рассказал, в каком случае, россиянин Александр Большунов может быть дополнительно наказан за инцидент с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Конфликт лыжников начался с того, что при выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.
«Большунов был просто сумасшедшим в ситуации после финиша. Не исключено, что он будет дополнительно оштрафован. После гонки жюри вынесло максимально строгий вердикт. Но если Финская лыжная ассоциация обратится с письменным запросом в дисциплинарный комитет FIS, расследование будет продолжено. Вопрос может быть решён ещё до этапа Кубка мира в Фалуне. В таких ситуациях дисциплинарный комитет может как отстранить от соревнований, так и оштрафовать. Возможно и то и другое. Сложно предсказать, так как это компетенция дисциплинарного комитета», — приводит слова Ууситало Ilta-Sanomat.
- 25 января 2021
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