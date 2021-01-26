Норвежский эксперт предположил, почему FIS не станет наказывать Большунова

Тургейр Бьорн, эксперт телеканала NRK, объяснил, почему, по его мнению, Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет наказывать россиянина Александра Большунова за его поступок.

На финише эстафетной гонки в рамках этапа Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, включая Мяки. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Вчера, 25 января, стало известно, что на Большунова подали заявление в полицию. Мяки обращаться в правоохранительные органы не намерен.

«Жюри оценит поступок Большунова просто как неспортивное поведение. Но мне не кажется, что будет несправедливо, если Большунов пропустит одну-две гонки.

Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы кто-то осмелился тронуть такие великие лыжные державы, как Россия и Норвегия. Это превратилось бы в сериал и не способствовало бы тишине и покою в мире лыжных гонок. Поэтому, думаю, совет FIS ничего с этим делать не станет», — приводятся слова Бьорна на сайте телеканала.