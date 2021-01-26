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Норвежский эксперт предположил, почему FIS не станет наказывать Большунова

Норвежский эксперт предположил, почему FIS не станет наказывать Большунова
Другие / Лыжный спорт 0
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Тургейр Бьорн, эксперт телеканала NRK, объяснил, почему, по его мнению, Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет наказывать россиянина Александра Большунова за его поступок.

На финише эстафетной гонки в рамках этапа Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, включая Мяки. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Вчера, 25 января, стало известно, что на Большунова подали заявление в полицию. Мяки обращаться в правоохранительные органы не намерен.

«Жюри оценит поступок Большунова просто как неспортивное поведение. Но мне не кажется, что будет несправедливо, если Большунов пропустит одну-две гонки.

Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы кто-то осмелился тронуть такие великие лыжные державы, как Россия и Норвегия. Это превратилось бы в сериал и не способствовало бы тишине и покою в мире лыжных гонок. Поэтому, думаю, совет FIS ничего с этим делать не станет», — приводятся слова Бьорна на сайте телеканала.

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