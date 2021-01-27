Анфиса Резцова — болельщикам: не высказывайте своё мнение, которое вообще не интересно

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова призвала болельщиков не высказывать мнение о российских спортсменов, а просто поддерживать их.
«Болельщики зачастую настолько дилетанты, они высказывают своё мнение, не задумываясь, а это негативно влияет на спортсменов. Если вы болеете душой, то болейте и поддерживайте, а не высказывайте своё мнение, которое вообще не интересно. Зачастую просто мерзопакостно выступают, а это давит психологически на спортсменов. Пусть будет только настоящая поддержка, чтобы ребята собрали волю в кулак и доказали, что мы сильнейшая страна», — приводит слова Резцовой «RT на русском».
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. Чемпионат мира по биатлону состоится в Поклюке 10-21 февраля.
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