Эбба Андерссон: пришло время победить Йохауг

Призёр Олимпийских игр, чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон, ставшая победительницей масс-старта в гору в рамках заключительного этапа «Тур де Ски», ответила на вопрос о том, как могла закончиться гонка, если бы в ней участвовали норвежки Терезе Йохауг и Хейди Венг. Сборная Норвегии пропустила декабрьские этапы Кубка мира и январскую многодневку.

«Я не хочу строить предположения. Без сомнений, они были бы очень сильными соперницами. Терезе — человек, который является мишенью для нас всех. Мы готовы победить её. Пришло время сделать это. Но, конечно, сказать легче, чем сделать.

Соревнования были сложными и без норвежек, но должна признать: сборной Норвегии не хватало. Мы рады, что они вернулись. Я хочу соревноваться с сильнейшими", — приводит слова Андерссон Dagbladet.