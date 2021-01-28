Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Эбба Андерссон: пришло время победить Йохауг

Эбба Андерссон: пришло время победить Йохауг
Другие / Лыжный спорт 0

Призёр Олимпийских игр, чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон, ставшая победительницей масс-старта в гору в рамках заключительного этапа «Тур де Ски», ответила на вопрос о том, как могла закончиться гонка, если бы в ней участвовали норвежки Терезе Йохауг и Хейди Венг. Сборная Норвегии пропустила декабрьские этапы Кубка мира и январскую многодневку.

«Я не хочу строить предположения. Без сомнений, они были бы очень сильными соперницами. Терезе — человек, который является мишенью для нас всех. Мы готовы победить её. Пришло время сделать это. Но, конечно, сказать легче, чем сделать.

Соревнования были сложными и без норвежек, но должна признать: сборной Норвегии не хватало. Мы рады, что они вернулись. Я хочу соревноваться с сильнейшими", — приводит слова Андерссон Dagbladet.

Эбба Андерссон: не обязательно быть Эйнштейном, чтобы понять, как бороться с Йохауг
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021