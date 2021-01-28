Шведские лыжники недовольны тем, как проходит тест на COVID-19 на этапе КМ в Фалуне

Шведские лыжники Эбба Андерссон и Калле Хальфварссон выразили недовольство тем, как проходит тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в Фалуне. Спортсмены вынуждены сами брать у себя мазок из носа. На предыдущих этапах процедуру проводили медицинские работники.
«Я не ожидала, что нам придётся делать это самим. У меня смешанные чувства. Я сидела на стуле и страдала, когда нужно было засовывать в нос эту палочку. Это новый опыт. Конечно, это бессмысленно. Провести процедуру можно было с лучшим контролем», — приводит слова Андерссон NRK.
«Очень необычно, что нам самим нужно это делать. Кажется, допускается слишком много свободы, в то время как с ношением масок и всем остальным всё так серьёзно. Ты сам проводишь тест и можешь сделать это неправильно», — сказал Хальфварссон.
Этап Кубка мира в Фалуне стартует завтра, 29 января.
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