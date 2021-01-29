Вяльбе: мне врач сказал, что у Непряевой перелом

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья российской лыжницы Натальи Непряевой, которая не смогла закончить индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) из-за травмы после падения.

«Мне врач сказал, что у Непряевой перелом. Ждали врача, чтобы понять, нужна операция или нет. Больше пока ничего сказать не могу», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Гонку выиграла американская лыжница Джессика Диггинс. Второе место заняла представительница Норвегии Терезе Йохауг, отставшая от неё на 2,1 секунды. Третьей стала шведка Эбба Андерссон, чьё отставание от победительницы составило 14,6 секунды. Лучшей представительницей России стала Юлия Ступак, занявшая 12-е место.