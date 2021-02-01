Источник: РУСАДА установило факт применения допинга Шубенковым

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт применения допинга чемпионом мира по лёгкой атлетике Сергеем Шубенковым. Об этом сообщает издание News.ru, ссылаясь на источник, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружили фуросемид.
«РУСАДА установило факт применения запрещённого препарата. Однако препарат другой, он даёт дисквалификацию в размере от трёх до шести месяцев. Шубенков получил конфиденциальное письмо через Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, федерация достоверно знает, на чём он пойман. И пока не будет вскрыта проба «Б», информацию не обнародуют.
Теперь надо быстрее открыть вторую пробу, чтобы скорее дисквалифицироваться, тогда будет можно заявиться на Олимпиаду, так как к моменту начала Игр срок отстранения истечёт. В этом не заинтересована World Athletics, которая будет тянуть расследование и санкции до последнего», — сообщил источник.
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