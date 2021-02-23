Александр Большунов простудился перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов простудился перед началом чемпионата мира, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 25 февраля по 7 марта. Об этом рассказал тренер национальной команды Юрий Бородавко.
«К сожалению, Александр на заключительном этапе подготовки в горах подхватил лёгкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».
Также тренер поделился мнением о Денисе Спицове.
«На контрольном старте в Оберстдорфе дистанция была короче: в районе 10 километров. У Дениса было серьёзное падение на первом круге, при этом сломалась палка. В результате был серьёзный ушиб мышц. Это не позволило Денису выложиться полностью на этом контрольном страте, как мы планировали. У меня есть некоторая тревога: сумеет ли спортсмен разогнаться, набрать те кондиции, которые необходимы для участия в скиатлоне», — добавил Бородавко.
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