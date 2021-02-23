Иверсен: в спринте у Клебо появился соперник, который близок к нему как никогда
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал слова соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который не стал называть себя единственным кандидатом на победу в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«Клебо выиграл 200 спринтерских гонок. Может, он думает, что я могу победить, ведь я выигрывал спринт лет 6-7 назад. Но я считаю его очевидным фаворитом в спринте классическим стилем. Хотя у него появился соперник, который близок к нему как никогда», — приводит слова Иверсена Dagbladet.
По словам Клебо, фаворитом спринта также является его соотечественник Эрик Вальнес. Вальнес опередил Клебо в стартовой гонке Кубка мира — спринте на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Медали в спринте на чемпионате мира будут разыграны 25 февраля.
Йоханнес Клебо назвал фаворитов спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе
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