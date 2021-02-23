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Норвежский лыжник Вальнес: я не куплюсь на психологическую войну Клебо

Норвежский лыжник Вальнес: я не куплюсь на психологическую войну Клебо
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал слова Йоханнеса Клебо, в которых он исключил себя из числа фаворитов предстоящего чемпионата мира, в том числе в коронной для себя спринтерской гонке.

«Это психологическая война? Да, но я не куплюсь. Надеюсь, что ему не слишком комфортно, когда мы идём бок о бок в спринте. Не хочу сказать, что я лучше его, но надеюсь, что смогу придерживаться его темпа в четверг. Я верю в это!» — цитирует Вальнеса TV 2.

Вальнес также прокомментировал условия на предстоящей стартовой гонке чемпионата мира: «Первые два склона больше находятся в тени, и там более жёсткий снег, и оторваться не так-то просто. Если снег во время гонки будет такой же рыхлый, как сейчас, кажется, что мы проведём там на 20 секунд дольше, чем в прошлом году. Думаю, спринт в этих условиях будет действительно сложным. И финиш будет казаться почти вдвое длиннее, потому что скорость при выходе на него будет ниже. Очень важно избежать падения скорости в поворотах».

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