Клебо и другие норвежские лыжники появились на тренировке раздетыми по пояс
На странице Cross-country skiing Fanpage в «Инстаграме» разместили несколько фотографий с Оберстдорфа (Германия), где с 23 февраля по 3 марта пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. На фото запечатлены норвежские лыжники Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ховард Солос Тёугбёль, раздетые по пояс.
Фото можно посмотреть на странице Cross-country skiing Fanpage в «Инстаграме».
Отметим, что сегодня, 23 февраля, стало известно, что из-за тёплой погоды первые соревнования чемпионата мира 2021 года по лыжным гонкам – индивидуальные спринты классическим стилем – были перенесены на более раннее время.
Также изменено и время квалификационных заездов в среду – на 11:00 и 12:30 мск. О переносе гонок в другие дни пока не сообщается.
Йоханнес Клебо назвал фаворитов спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе
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