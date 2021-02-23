Панжинский: травма Устюгова — трагедия для него, но на команду сильно не повлияет

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал новость о том, что Сергей Устюгов может пропустить весь чемпионат мира по лыжным гонкам из-за травмы.

«Травма Устюгова — неприятная новость. Я сам удивлён. Мы рассчитывали на Сергея как одного из фаворитов команды. Если Сергей себя плохо чувствует, то он не сможет выступить на пределе своих возможностей, показать полную готовность. Соответственно, на медали сложно рассчитывать — это понимает сам Сергей и Елена Валерьевна Вяльбе. Наверное, было принято правильное решение. Потому что это не последний сезон. Следующий — олимпийский. Может быть, такой стратегический ход сделали. Можно пожертвовать всем ЧМ.



Повлияет ли это на команду? У нас всё равно есть подбор хороших ребят: Сергей Ардашев и Александр Большунов, который не раз демонстрировал свою форму и готовность показывать высочайший результат. Также у нас есть победитель первенства мира Александр Терентьев в классическом спринте, был на голову выше всех. Если он покажет такую же форму и задор, то у него есть шансы достичь высокого результата. Команда сильна, поэтому отсутствие Сергея Устюгова, я думаю, сильно не повлияет. Конечно, это персональная спортивная трагедия для него. Весь этот сезон для него неудачный: сначала коронавирус, теперь травма, и ЧМ сейчас под вопросом.



Бежать с травмой очень сложно, потому что ты не можешь полностью сконцентрироваться и отдаться гонке. Организм не хочет и начинает беречь себя. Не даёт тебе показать свой максимальный результат», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.