Стало известно, кто из российских лыжников выступит в спринте на ЧМ-2021

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил состав национальной команды на спринтерские гонки классическим стилем, которые пройдут на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завтра, 25 февраля. На старт выйдут Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Сергей Устюгов, которые успели восстановиться после травм.

В мужскую четвёрку вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и Александр Терентьев. В женском спринте за первый комплект наград поборются Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина.

Непряева за месяц до старта чемпионата мира сломала два пальца на руке. Сорина в то же время получила разрыв передней таранно-малоберцовой связки, Устюгов уже в Оберстдорфе получил растяжение задней поверхности бедра.