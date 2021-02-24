Стало известно, кто из российских лыжников выступит в спринте на ЧМ-2021

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил состав национальной команды на спринтерские гонки классическим стилем, которые пройдут на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завтра, 25 февраля. На старт выйдут Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Сергей Устюгов, которые успели восстановиться после травм.
В мужскую четвёрку вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и Александр Терентьев. В женском спринте за первый комплект наград поборются Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина.
Непряева за месяц до старта чемпионата мира сломала два пальца на руке. Сорина в то же время получила разрыв передней таранно-малоберцовой связки, Устюгов уже в Оберстдорфе получил растяжение задней поверхности бедра.
- 24 февраля 2021
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