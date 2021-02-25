FIS в своём «твиттере» опубликовала карикатуру на погоду в Оберстдорфе

Международная федерация лыжных гонок опубликовала в своём «твиттере» карикатуру на предстоящую спринтерскую гонку чемпионата мира.



В ней автор шаржа Томас Ципфель обыгрывает тёплую погоду, установившуюся в Оберстдорфе (Германия). «Держать голову в холоде будет ключом к сегодняшнему первому захватывающему старту на чемпионате мира по лыжным гонкам. У Томаса Ципфеля есть несколько идей относительно перерывов между заездами», — так в FIS подписали публикацию, на которой лыжник остужает голову в холодной воде, пока сервисмен усердно намазывает лыжи парафином.

Карикатуру можно посмотреть в твиттер-аккаунте FIS

Чемпионат мира по лыжным гонкам стартует сегодня. Первая гонка – спринт классическим стилем, квалификация начнётся в 11:00 мск, финалы – в 13:30 мск. Время заездов было перенесено на более ранее из-за погоды – в Оберстдорфе столбик термометра днём может подняться до +15°С.