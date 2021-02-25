Большунову назначили испытательный срок и оштрафовали на 2 тыс. франков за стычку с финном

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, какое дополнительное показание получил лидер мужской сборной России Александр Большунов, который на этапе Кубка мира в Лахти врезался в финна Йони Мяки.

«У него испытательный срок на пять стартов, то есть на весь чемпионат мира. Там есть два пункта. Если будет нарушен один из этих пунктов, то автоматически он на следующие два «фисовских» старта не допускается. Это блокировка спортсмена, второе — неспортивное поведение. Также ему выписали штраф в 2 тыс. франков (примерно 160 тыс. рублей. — Прим. «Чемпионата»). Это за работу комиссара, который делал бумагу.

Для всех это странно, и для нас тоже. Плюс процедура вынесения данного решения была с огромными недочётами, ошибками. Мы с этим решением не согласились и отправили письмо в FIS и вышестоящие инстанции. Сашу мы проинформировали в связи с тем, что он на самом деле должен быть аккуратнее. Жюри может что угодно придумать под словом «блокировка», — рассказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».