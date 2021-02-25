Четыре российские лыжницы вышли в четвертьфинал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе
Лыжницы сборной России Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в четвертьфинал спринта классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Победу в квалификации одержала представительница Швеции Йоханна Хагстрём. Мацокина стала девятой, Сорина — 10-й, Ступак — 15-й, Непряева — 17-й.
Сегодня, 25 февраля, также будут разыграны медали в мужском спринте.
Четыре российских лыжника пробились в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе
Чемпионат мира. Женщины. Спринт. Квалификация
1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2.39,33
2. Майкен Касперсен Фалла (Швеция) — +2,37
3. Йоханна Матинтало (Финляндия) — +2,90
...9. Христина Мацокина (Россия) — +5,99
...10. Татьяна Сорина (Россия) — +6,28
...15. Юлия Ступак (Россия) — +7,20
...17. Наталья Непряева (Россия) — +7,32.
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