Четыре российские лыжницы вышли в четвертьфинал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе

Лыжницы сборной России Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в четвертьфинал спринта классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Победу в квалификации одержала представительница Швеции Йоханна Хагстрём. Мацокина стала девятой, Сорина — 10-й, Ступак — 15-й, Непряева — 17-й.

Сегодня, 25 февраля, также будут разыграны медали в мужском спринте.

Четыре российских лыжника пробились в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Чемпионат мира. Женщины. Спринт. Квалификация

1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2.39,33

2. Майкен Касперсен Фалла (Швеция) — +2,37

3. Йоханна Матинтало (Финляндия) — +2,90

...9. Христина Мацокина (Россия) — +5,99

...10. Татьяна Сорина (Россия) — +6,28

...15. Юлия Ступак (Россия) — +7,20

...17. Наталья Непряева (Россия) — +7,32.