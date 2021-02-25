Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Четыре российские лыжницы вышли в четвертьфинал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе

Четыре российские лыжницы вышли в четвертьфинал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Лыжницы сборной России Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в четвертьфинал спринта классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Победу в квалификации одержала представительница Швеции Йоханна Хагстрём. Мацокина стала девятой, Сорина — 10-й, Ступак — 15-й, Непряева — 17-й.

Сегодня, 25 февраля, также будут разыграны медали в мужском спринте.

Четыре российских лыжника пробились в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Чемпионат мира. Женщины. Спринт. Квалификация

1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2.39,33
2. Майкен Касперсен Фалла (Швеция) — +2,37
3. Йоханна Матинтало (Финляндия) — +2,90
...9. Христина Мацокина (Россия) — +5,99
...10. Татьяна Сорина (Россия) — +6,28
...15. Юлия Ступак (Россия) — +7,20
...17. Наталья Непряева (Россия) — +7,32.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021