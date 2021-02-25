Наталья Непряева: не скажу, что у меня хорошее состояние

Лыжница сборной России Наталья Непряева прокомментировала выступление в квалификации в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Спортсменка показала 17-е время, уступив шведке Йоханне Хагстрём 7,32 секунды.

«Не скажу, что у меня хорошее состояние. Но, думаю, в дальнейших забегах будет более объективно видно, какая сейчас форма. Всё-таки тяжело судить по квалификации. Не беспокоит ли рука? Ну, нормально. Что-то показать могу», — рассказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Победу в квалификации одержала представительница Швеции Йоханна Хагстрём. Христина Мацокина стала девятой, Татьяна Сорина — 10-й, Юлия Ступак — 15-й.

Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира также будут разыграны медали в мужском спринте.