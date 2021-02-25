Российские лыжники не встретятся с Клебо в четвертьфинале спринта на чемпионате мира

Стал известен состав четвертьфинальных забегов в спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Первый четвертьфинал: Йоханнес Клебо (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Маркус Грате (Швеция), Ристоматти Хакола (Финляндия), Валентин Шовен (Франция), Антон Перссон (Швеция).
Второй четвертьфинал: Пол Голберг (Норвения), Александр Большунов (Россия), Йовиан Хедигер (Швейцария), Лука Шанава (Франция), Джеймс Клинтон Скунмейкер (США), Оскар Свенссон (Швеция).
Третий четвертьфинал: Александр Терентьев (Россия), Сергей Устюгов (Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия), Михал Новак (Чехия), Майколь Растелли (Италия), Юхан Хегстрём (Швеция).
Четвёртый четвертьфинал: Федерико Пеллегрино (Италия), Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия), Йони Мяки (Финляндия), Людек Шеллер (Чехия), Марко Килп (Эстония), Янош Бруггер (Германия).
Пятый четвертьфинал: Глеб Ретивых (Россия), Бен Огден (США), Лаури Вуоринен (Финляндия), Ондржей Черни (Чехия), Ришар Жуве (Франция), Франческо де Фабиани (Италия).
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