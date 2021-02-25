Российские лыжники не встретятся с Клебо в четвертьфинале спринта на чемпионате мира

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Спринт. Катастрофа у женской сборной России! LIVE

Первые медали лыжники разыграют в спринте. У России есть все шансы пополнить медальную копилку. Онлайн-трансляция спринтов на «Чемпионате».