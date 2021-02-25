Большунов и Устюгов прошли в финал спринта на ЧМ и сразятся с Клебо
Лыжники сборной России Александр Большунов и Сергей Устюгов вышли в финал спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Глеб Ретивых выбыл из борьбы по итогам полуфинальных заездов.
В первом полуфинале победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, Большунов показал третий результат, но пробился в финал как лаки-лузер. Второй полуфинал выиграл Ховард Тёугбель, Устюгов стал вторым, а Ретивых — пятым.
В финал вышли Йоханнес Клебо (Норвегия), Ховард Тёугбёль (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия) Сергей Устюгов (Россия), Александр Большунов (Россия), Оскар Свенссон (Швеция).
Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира также будут разыграны медали в женском спринте. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию соревнований.
Чемпионат мира по лыжам — 2021. Большунов упустил норвежцев. Драма в мужском спринте. LIVE
Первые медали лыжники разыграют в спринте. У России есть все шансы пополнить медальную копилку. Онлайн-трансляция спринтов на «Чемпионате».
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