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Ретивых: ошибся с выбором лыжни, и это стоило мне непопадания в финал

Ретивых: ошибся с выбором лыжни, и это стоило мне непопадания в финал
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке чемпионата мира, где он не смог выйти в финал.

«Всё шло нормально, но я ошибся с выбором лыжни на финише. Взял самую правую, и мне она очень не понравилась. Опередил француза, начал догонять Сергея, но начал втыкаться, втыкаться, втыкаться. Не совсем у меня получилось. Наверное, всё-таки надо было вставать за Сергеем на финише, а потом выходить. Мы уже дали ребятам информацию, что лучше идти по второй и третьей лыжне.

Обидно, что так получилось. Были силы. Выдал весь максимум в подготовке. В Ульрисехамне не очень хорошо себя чувствовал, за две недели до чемпионата мира попытался прийти в более оптимальную форму. Моя ошибка стоила мне непопадания в финал, а так можно было спокойно побороться», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Падение чеха и итальянца помогло Ретивых пройти в полуфинал
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