Клебо – первый в истории двукратный чемпион мира в спринте
Норвежец Йоханнес Клебо, выиграв спринтерскую гонку классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе, стал первым, кому удалось дважды выиграть индивидуальный спринт на мировом первенстве.
На предыдущем чемпионате, в 2019 году в Зеефельде (Австрия), Клебо выиграл спринт свободным стилем. Всего на счету 24-летнего норвежца уже четыре золота чемпионатов мира. Самым титулованным лыжником на чемпионатах мира является Петтер Нортуг – он 13 раз выигрывал золото мировых первенств, побеждая во всех шести современных дисциплинах.
Индивидуальные спринтерские гонки проводятся на чемпионатах мира с 2001 года. У женщин четырежды спринт выигрывала норвежка Марит Бьорген, её соотечественница Майкен Касперсен Фалла побеждала два раза.
Клебо: пропуск «Тур де Ски» стоил того, чтобы стоять здесь на подиуме с товарищами
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