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Клебо признался, что не смог сдержать слёз, когда звонил отцу после победы в спринте на ЧМ

Клебо признался, что не смог сдержать слёз, когда звонил отцу после победы в спринте на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о разговоре с отцом, который состоялся по окончании спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, Клебо стал победителем спринта, пройдя в финальном забеге дистанцию за 3 минуты и 1,30 секунды.

«Слёзы катились по щекам, когда разговаривал с отцом. Ничего не мог произнести. Без сомнения, именно эта гонка пробудила во мне больше всего чувств. Оставлю между нами, что было сказано в этом разговоре. Но всем известно, скольким он пожертвовал и что пережил за этот год.

Теперь с нетерпением жду возможности поговорить с дедушкой. Но после беседы с папой я пришёл к выводу, что сделаю это позже. Думаю, будет лучше, если пройдёт какое-то время. Полагаю, этой ночью он спал так же плохо, как и я», — приводит слова Клебо VG.

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