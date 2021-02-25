Клебо признался, что не смог сдержать слёз, когда звонил отцу после победы в спринте на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о разговоре с отцом, который состоялся по окончании спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, Клебо стал победителем спринта, пройдя в финальном забеге дистанцию за 3 минуты и 1,30 секунды.
«Слёзы катились по щекам, когда разговаривал с отцом. Ничего не мог произнести. Без сомнения, именно эта гонка пробудила во мне больше всего чувств. Оставлю между нами, что было сказано в этом разговоре. Но всем известно, скольким он пожертвовал и что пережил за этот год.
Теперь с нетерпением жду возможности поговорить с дедушкой. Но после беседы с папой я пришёл к выводу, что сделаю это позже. Думаю, будет лучше, если пройдёт какое-то время. Полагаю, этой ночью он спал так же плохо, как и я», — приводит слова Клебо VG.
- 25 февраля 2021
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