Норвежская лыжница — о подрезавшей её сестре: иногда она ведёт себя как идиотка

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг не сумела выйти в финал спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) из-за неприятного инцидента — на трассе её подрезала сестра-близнец Тириль Уднес Венг.

В результате Лотта упала и в полуфинальном забеге финишировала последней. Тириль сумела пройти в финал гонки, однако заняла шестое место.

«Моя сестра иногда ведёт себя как идиотка. Мы оказались слишком близко к друг другу на повороте. Не знаю, что конкретно произошло, но этого стоило бы избежать. Она подошла слишком близко ко мне. Я шла по внутренней траектории, а ей очень захотелось меня объехать», — приводит слова Лотты NRK.

«Это была моя вина, так что я понимаю её разочарование. Она сказала мне, что раз уж я испортила ей гонку, то могла бы выступить лучше в финале. Мне придётся смириться и принести ей конфет и колы. Я буду её слугой следующие несколько дней», — приводит слова Тириль Dagbladet.