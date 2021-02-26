Наталья Коростелёва: Устюгов совершил спортивный подвиг

Лыжница Наталья Коростелёва, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, похвалила Сергея Устюгова за спринтерскую гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе, прошедшую накануне.
28-летний спортсмен вышел в финал и занял там пятое место. Накануне ЧМ, 21 февраля, Устюгов упал во время тренировки и повредил ногу. Решение об участии в спринте он принял только за день до него.
«Сергей – большой молодец. До последнего момента было неясно, сможет ли он выйти на старт. То, что сделал Сергей, сродни героизму. У меня сложилось впечатление, что он почувствовал сильную боль сразу после начала финального забега. Но дотерпел и добежал до финиша, сжав зубы. Разве это не спортивный подвиг? Он шёл к финалу не для того, чтобы там сдаться без боя», — приводит слова Коростелёвой сайт ОКР.
- 26 февраля 2021
-
12:47
-
12:35
-
12:21
-
12:13
-
12:06
-
12:04
-
12:01
-
11:47
-
11:46
-
11:34
-
11:27
-
11:10
-
10:47
-
10:37
-
10:33
-
10:26
-
10:22
-
10:21
-
09:43
-
09:40
-
08:32
-
08:00
-
00:58
-
00:30
-
00:15
- 25 февраля 2021
-
23:47
-
23:43
-
22:45
-
22:19
-
22:05
-
21:53
-
21:17
-
21:06
-
21:04
-
20:11