Наталья Коростелёва: Устюгов совершил спортивный подвиг

Лыжница Наталья Коростелёва, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, похвалила Сергея Устюгова за спринтерскую гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе, прошедшую накануне.



28-летний спортсмен вышел в финал и занял там пятое место. Накануне ЧМ, 21 февраля, Устюгов упал во время тренировки и повредил ногу. Решение об участии в спринте он принял только за день до него.



«Сергей – большой молодец. До последнего момента было неясно, сможет ли он выйти на старт. То, что сделал Сергей, сродни героизму. У меня сложилось впечатление, что он почувствовал сильную боль сразу после начала финального забега. Но дотерпел и добежал до финиша, сжав зубы. Разве это не спортивный подвиг? Он шёл к финалу не для того, чтобы там сдаться без боя», — приводит слова Коростелёвой сайт ОКР.

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