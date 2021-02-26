Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Наталья Коростелёва: Устюгов совершил спортивный подвиг

Наталья Коростелёва: Устюгов совершил спортивный подвиг
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Лыжница Наталья Коростелёва, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, похвалила Сергея Устюгова за спринтерскую гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе, прошедшую накануне.

28-летний спортсмен вышел в финал и занял там пятое место. Накануне ЧМ, 21 февраля, Устюгов упал во время тренировки и повредил ногу. Решение об участии в спринте он принял только за день до него.

«Сергей – большой молодец. До последнего момента было неясно, сможет ли он выйти на старт. То, что сделал Сергей, сродни героизму. У меня сложилось впечатление, что он почувствовал сильную боль сразу после начала финального забега. Но дотерпел и добежал до финиша, сжав зубы. Разве это не спортивный подвиг? Он шёл к финалу не для того, чтобы там сдаться без боя», — приводит слова Коростелёвой сайт ОКР.

Призёр ОИ Коростелёва: включи Большунов пятую скорость на подъёме, всё было бы в порядке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021