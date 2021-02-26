Рёте рассказал, какую тактику выберут норвежцы против Большунова в скиатлоне на ЧМ

Норвежский лыжник Сьюр Рёте рассказал, какую тактику он и его товарищи по команде выберут в скиатлоне, чтобы обыграть россиянина Александра Большунова.

«То, что было в Лахти, я назвал бы почти идеальным сценарием. Если мы сумеем сделать это завтра, то есть хорошие шансы. Мы уже попробовали это в Зеефельде и преуспели. Это не так просто, как в компьютерной игре — сидеть и руководить тем, что каждый должен делать. Если бы было так, то всё сложилось бы отлично. Большунов — наш самый сильный соперник, так что нет сомнений, что, если мы хотим взять золото и другие медали, мы должны победить его», — приводит слова Рёте NRK.

На последнем спуске перед финишем скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти Большунов упал вместе с Хансом Кристером Холундом, а весь пьедестал заняли норвежцы.

На чемпионате мира в Оберстдорфе скиатлон пройдёт 27 февраля, начало гонки — в 15:30 мск.