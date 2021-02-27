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Норвегия упрочила лидерство в медальном зачёте ЧМ по лыжам

Норвегия упрочила лидерство в медальном зачёте ЧМ по лыжам
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

В пятницу, 26 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) было разыграно два комплекта медалей. В двоеборье у мужчин первенствовал норвежец Ярль Магнус Рийбер, в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин победу одержала сборная Австрии.

Лидерство в медальном зачёте сохранила сборная Норвегии, национальная команда России пока без наград. В лыжном двоеборье Вячеслав Барков был 39-м, а российские «летающие лыжницы» заняли шестое место среди команд.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт

1. Норвегия – 2 золота – 3 серебра – 3 бронзы (8 медалей)
2. Словения – 1-1-1 (3)
3. Швеция – 1-0-0 (1)
3. Австрия – 1-0-0 (1).
5. Финляндия – 0-1-0 (1).
6. Япония – 0-0-1 (1).

Календарь чемпионата мира по лыжным видам спорта
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