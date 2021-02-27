Морилов: норвежцы всей командой боролись против Большунова, а он в одиночку вытянул

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Николай Морилов прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«Очень красивая и тяжёлая гонка. Поздравляем Александра и всю Россию. Просто здорово! Наконец-то удалось обойти норвежцев на чемпионате мира. Сегодняшняя гонка не оставила им шансов. Норвежцы всей командой боролись против Большунова, а он в одиночку вытянул. Сначала высадил двоих человек, потом ещё одного, и на финише ещё двоих обыграл. Очень красивая гонка.
Сегодня каждый круг был решающим. Александр выполнял свои задачи: начал с классики, стал протяжки делать, чтобы норвежцы утомлялись. Он понимал, что просто так никто не отстанет. Это утомление было видно на третьем круге. Даже когда Клебо подтянулся к лидирующей группе на последнем круге, было понятно, что следующую протяжку они уже не выдержат и Александр уйдёт в сопровождении нескольких норвежцев к финишу. Подарок для Большунова был, когда Клебо и Рёте отстали, а Холунд начал протяжку сам», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 27 февраля 2021
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