Большунов: норвежцы думали, что на чемпионате мира выиграют всё. Но не тут-то было

Александр Большунов, ставший чемпионом мира в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе, рассказал, что как лидер Кубка мира должен был взять золото ЧМ.



«В этом году норвежцы сделали акцент на чемпионат мира. Они не приезжали на этапы Кубка мира, думая, что на чемпионате мира выиграют всё. Но не тут-то было. Рад, что на больших дистанциях и на этапах Кубка мира я показываю высокие результаты, и подтвердил сегодня в гонке, что лидер Кубка мира побеждает — без разницы, на каком старте», — сказал чемпион мира в эфире «Матч ТВ».

Вслед за Большуновым в скиатлоне финишировали пятеро норвежцев. Серебро и бронзу взяли Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд соответственно. Четырёхкратный чемпион мира Йоханнес Клебо закончил гонку на четвёртом месте с отставанием от Большунова в 21,5 секунды. Для россиянина это первое золото чемпионата мира в карьере.