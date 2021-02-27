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Норвежки заняли весь пьедестал в первой в истории женской гонке Гундерсена на ЧМ

Норвежки заняли весь пьедестал в первой в истории женской гонке Гундерсена на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершились соревнования по лыжному двоеборью среди женщин. Первой в истории чемпионкой мира в женской гонке Гундерсена стала норвежка Гида Вествольд Хансен. Призёрами соревнований стали её соотечественницы Мари и Марте Лейнан Лунд.

Лучшая из россиянок Стефания Надымова заняла 13-е место.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. HS-106 + Гонка преследования 5 км

1 (2-я после прыжков). Гида Вествольд Хансен (Норвегия) – 13.10,4.
2 (1). Мари Лейнан Лунд (Норвегия) – отставание 13,8.
3 (4). Марте Лейнан Лунд (Норвегия) – + 28,8…
13 (8). Стефания Надымова (Россия) – + 2.12,2…
24 (23). Светлана Гладикова (Россия) – + 4.33,2.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжное двоеборье
Женщины. HS-106 + Гонка преследования 5 км
27 февраля 2021, суббота. 17:30 МСК
Окончено
1
Гида Вествольд Хансен
Норвегия
13:10.4
2
Мари Лейнан Лунд
Норвегия
13:24.2
3
Марте Лейнан Лунд
Норвегия
13:39.2
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