Норвежки заняли весь пьедестал в первой в истории женской гонке Гундерсена на ЧМ

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершились соревнования по лыжному двоеборью среди женщин. Первой в истории чемпионкой мира в женской гонке Гундерсена стала норвежка Гида Вествольд Хансен. Призёрами соревнований стали её соотечественницы Мари и Марте Лейнан Лунд.

Лучшая из россиянок Стефания Надымова заняла 13-е место.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Женщины. HS-106 + Гонка преследования 5 км

1 (2-я после прыжков). Гида Вествольд Хансен (Норвегия) – 13.10,4.

2 (1). Мари Лейнан Лунд (Норвегия) – отставание 13,8.

3 (4). Марте Лейнан Лунд (Норвегия) – + 28,8…

13 (8). Стефания Надымова (Россия) – + 2.12,2…

24 (23). Светлана Гладикова (Россия) – + 4.33,2.