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Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 28 февраля

Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 28 февраля
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на сегодня, 28 февраля.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия
Расписание соревнований на 28 февраля

12:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-106
13:00 — лыжные гонки. Женщины. Командный спринт 6 x 1,2 км. Свободный стиль. 1/2 финала
13:56 — лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт, 6x 1,6 км. Свободный стиль. 1/2 финала
15:00 — лыжные гонки. Женщины. Командный спринт 6 x 1,2 км. Свободный стиль. Финал
15:30 — лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт, 6x 1,6 км. Свободный стиль. Финал
17:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. HS-106 + Эстафета 4x5 км
19:00 — прыжки с трамплина. Микст. Трамплин HS-106

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России пока завоевала одну награду.

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