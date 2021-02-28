Девушка Большунова опубликовала милое фото их поцелуя после победы на ЧМ
Анна Жеребятьева, девушка российского лыжника Александра Большунова, опубликовала милое совместное фото после победы спортсмена в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Мы это сделали! Как же ты этого желал, и каким трудом это добыто. Спасибо за эти непередаваемые эмоции, которые ты даришь мне и всей нашей стране. Также спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают. От вас несколько сотен сообщений», — написала Жеребятьева на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».
Напомним, в ходе гонки Большунов опередил пятерых норвежских лыжников и впервые стал чемпионом мира. Cегодня, 28 февраля, Большунов вместе с Глебом Ретивых выступит в командном спринте.
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