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Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе

Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). В первом полуфинальном забеге россияне стали вторыми, отстав от норвежцев на 0,2 секунды.

Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 28 февраля. Начало финала командного спринта у мужчин — в 15:30 мск. Помимо России, борьбу за медали поведут сборные Норвегии, Швеции, Канады, Италии, Чехии, Франции, Швейцарии, Польши и Финляндии.

Ранее в финал женского командного спринта квалифицировались Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Сегодня стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации в финал гонки. Если раньше в финальную часть квалифицировались по две команды из каждого полуфинала, а также шесть лучших по времени команд, то сегодня в финал выйдут по четыре команды из каждого полуфинального забега, а также два лучших по времени коллектива.

Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе
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