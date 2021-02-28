Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). В первом полуфинальном забеге россияне стали вторыми, отстав от норвежцев на 0,2 секунды.



Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 28 февраля. Начало финала командного спринта у мужчин — в 15:30 мск. Помимо России, борьбу за медали поведут сборные Норвегии, Швеции, Канады, Италии, Чехии, Франции, Швейцарии, Польши и Финляндии.



Ранее в финал женского командного спринта квалифицировались Юлия Ступак и Наталья Непряева.



Сегодня стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации в финал гонки. Если раньше в финальную часть квалифицировались по две команды из каждого полуфинала, а также шесть лучших по времени команд, то сегодня в финал выйдут по четыре команды из каждого полуфинального забега, а также два лучших по времени коллектива.

Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе