Лыжник из США упал при передаче эстафеты и сбил швейцарца в полуфинале командного спринта
Американский лыжник Гус Шумахер упал при передаче эстафеты и сбил швейцарца Йовиана Хедигера в полуфинале командного спринта.
Напомним, победу в первом полуфинале одержала сборная Норвегии. Сборная Россия, в составе которой в гонке принимали участие Александр Большунов и Глеб Ретивых, стала второй. Третьей финишировала национальная команда Швеции, четвёртой — сборная Канады.
Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 28 февраля. Начало финала командного спринта у мужчин — в 15:30 мск. Список участников гонки станет известен по окончании второго полуфинального забега.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России пока завоевала одну награду.
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