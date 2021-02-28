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Лыжник из США упал при передаче эстафеты и сбил швейцарца в полуфинале командного спринта

Лыжник из США упал при передаче эстафеты и сбил швейцарца в полуфинале командного спринта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Американский лыжник Гус Шумахер упал при передаче эстафеты и сбил швейцарца Йовиана Хедигера в полуфинале командного спринта.

Напомним, победу в первом полуфинале одержала сборная Норвегии. Сборная Россия, в составе которой в гонке принимали участие Александр Большунов и Глеб Ретивых, стала второй. Третьей финишировала национальная команда Швеции, четвёртой — сборная Канады.

Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 28 февраля. Начало финала командного спринта у мужчин — в 15:30 мск. Список участников гонки станет известен по окончании второго полуфинального забега.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России пока завоевала одну награду.

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