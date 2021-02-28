Италия, Чехия, Франция и Швейцария — в финале командного спринта. Финны вышли по времени

Стали известны все финалисты мужского командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
По результатам второго полуфинального забега в заключительный этап гонки вышли дуэты из Италии, Чехии, Франции и Швейцарии.
Выйти в финал по времени удалось командам Польши и Финляндии (Ристоматти Хакола и Йони Мяки). По результатам первого полуфинала за победу поборются спортсмены из России (Александр Большунов и Глеб Ретивых), Норвегии (Эрик Вальнес и Йоханнес Хёсфлот Клебо), Канады и Швеции.
Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации в финал гонки. Если раньше в финальную часть квалифицировались по две команды из каждого полуфинала, а также шесть лучших по времени команд, то сегодня в финал выйдут по четыре команды из каждого полуфинального забега, а также два лучших по времени коллектива.
- 28 февраля 2021
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