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Италия, Чехия, Франция и Швейцария — в финале командного спринта. Финны вышли по времени

Италия, Чехия, Франция и Швейцария — в финале командного спринта. Финны вышли по времени
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Стали известны все финалисты мужского командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

По результатам второго полуфинального забега в заключительный этап гонки вышли дуэты из Италии, Чехии, Франции и Швейцарии.

Выйти в финал по времени удалось командам Польши и Финляндии (Ристоматти Хакола и Йони Мяки). По результатам первого полуфинала за победу поборются спортсмены из России (Александр Большунов и Глеб Ретивых), Норвегии (Эрик Вальнес и Йоханнес Хёсфлот Клебо), Канады и Швеции.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации в финал гонки. Если раньше в финальную часть квалифицировались по две команды из каждого полуфинала, а также шесть лучших по времени команд, то сегодня в финал выйдут по четыре команды из каждого полуфинального забега, а также два лучших по времени коллектива.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт 6 x 1.6 км. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
28 февраля 2021, воскресенье. 14:24 МСК
Окончено
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