Сорин: Непряевой никто не имеет права что-то предъявлять. Главное, чтобы она это пережила

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал выступление россиянок в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Наталья Непряева и Юлия Ступак заняли четвёртое место. После гонки Непряева отказалась общаться с журналистами.

«С Наташей, думаю, никому не удастся поговорить ещё пару часов. Естественно, она расстроилась, уехала сразу в гостиницу. Главное, чтобы она это пережила. Мы понимаем, через что она прошла перед этим чемпионатом мира. Сегодня ей всё-таки никто не имеет права что-то предъявлять.



Скорее всего, повлияла трасса. Всё-таки Наталья любит выступать по более жёсткому снегу. Так получилось. Причём она молодец, пошла сразу в атаку, не стала отсиживаться за шведкой, атаковала на первом подъёме. Может, это её выбило из колеи. Но в любом случае она пыталась, боролась. Однако соперницы были сильные», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».