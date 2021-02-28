Большунов: ещё есть половина ЧМ, которую нужно отработать даже лучше, чем эти гонки
Российский лыжник Александр Большунов по окончании мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) поблагодарил болельщиков не только за поддержку, но и за критику команды. В командном спринте Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовые медали. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, сборная Финляндии заняла второе место.
«Спасибо всем, кто переживает, кто критикует. Есть ещё гонки, и мы будем стараться показать неплохие результаты. Половина чемпионата прошла, но ещё есть 50 процентов, которые нужно отработать даже получше, чем эти гонки», — сказал Большунов в эфире Матч ТВ.
«Будьте добрее, друзья», — добавил Ретивых.
Большунов: прощаю ли Ретивых? Ну, это спорт, всё бывает
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