Дмитрий Губерниев: у Большунова тяжёлая рука, плечо у меня теперь болит!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев показал видео после церемонии награждения призёров командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). После награждения к съёмочной группе подошли бронзовые призёры гонки Александр Большунов и Глеб Ретивых.

«Страсти после церемонии награждения! Александр Легков — мастер мотивации, Глеб Ретивых — ты молоток, у Александра Большунова тяжёлая рука, плечо у меня теперь болит! Наши лыжники всех победят!» — написал Губерниев.

Видео доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Победу в гонке одержала сборная Норвегии (Эрик Вальнес и Йоханнес Хёсфлот Клебо), команда Финляндии (Ристоматти Хакола и Йони Мяки) заняла второе место.