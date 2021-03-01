Астрид Якобсен о поведении Большунова после финиша: вероятно, дело в командном духе

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен прокомментировала поведение россиянина Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.
В ходе гонки Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Глебу Ретивых с преимуществом над норвежцем Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако россиянин проиграл не только Клебо, но и финну Йони Мяки. Россия завоевала бронзовые медали. Большунов по окончании гонки не подошёл к своему партнёру по забегу.
«Ретивых после финиша был один. Это было очень контрастно. Мы видели, как у финнов собрались лыжники и лыжницы, а Ретивых лежал в одиночестве.
Надо помнить, что в сборной России всё устроено по-другому. У них несколько тренировочных групп, разные тренеры. В сборной Норвегии всё иначе, культура другая. Большунов и Ретивых не в одной тренировочной группе, у них разные тренеры. Вероятно, дело в командном духе», — цитирует Якобсен Dagbladet.
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