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Финский сайт — о борьбе Мяки с Ретивых на финише: Йони выглядел как хищная щука

Финский сайт — о борьбе Мяки с Ретивых на финише: Йони выглядел как хищная щука
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Журналисты финского портала Iltalehti, анализируя мужской командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), назвали соотечественника Йони Мяки «хищной щукой». Победу в гонке одержала сборная Норвегии, вторыми финишировали финны. Тройку призёров замкнула сборная России в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых.

На предпоследнем этапе гонки Большунов ушёл в отрыв и передал эстафету Ретивых с преимуществом над норвежцем Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако Глеб проиграл не только Клебо, но и финну Йони Мяки.

«Мяки обеспечил команде серебро на финальном этапе в противостоянии с русским спринтером Глебом Ретивых. На финишной прямой финн выглядел как хищная щука — в буквальном смысле», — говорится в статье.

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