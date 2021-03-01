Финский сайт — о борьбе Мяки с Ретивых на финише: Йони выглядел как хищная щука
Журналисты финского портала Iltalehti, анализируя мужской командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), назвали соотечественника Йони Мяки «хищной щукой». Победу в гонке одержала сборная Норвегии, вторыми финишировали финны. Тройку призёров замкнула сборная России в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых.
На предпоследнем этапе гонки Большунов ушёл в отрыв и передал эстафету Ретивых с преимуществом над норвежцем Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако Глеб проиграл не только Клебо, но и финну Йони Мяки.
«Мяки обеспечил команде серебро на финальном этапе в противостоянии с русским спринтером Глебом Ретивых. На финишной прямой финн выглядел как хищная щука — в буквальном смысле», — говорится в статье.
Астрид Якобсен о поведении Большунова после финиша: вероятно, дело в командном духе
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
13:47
-
13:12
-
13:02
-
12:36
-
12:12
-
12:00
-
11:56
-
11:48
-
11:06
-
10:40
-
10:34
-
10:22
-
08:50
-
04:37
-
03:21
-
02:11
-
01:00
-
00:48
-
00:33
- 28 февраля 2021
-
23:48
-
23:18
-
23:00
-
22:52
-
22:39
-
22:14
-
22:01
-
21:43
-
20:52
-
20:34
-
20:16
-
19:59
-
19:46
-
18:51
-
18:33
-
18:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам