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Крюков о 3-м месте Большунова и Ретивых в командном спринте: принцип бумеранга существует

Крюков о 3-м месте Большунова и Ретивых в командном спринте: принцип бумеранга существует
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков прокомментировал выступление Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на чемпионате мира. Россияне заняли третье место, уступив норвежцам и финнам.

«Я вообще считаю, что принцип бумеранга существует. Мне в своё время воздалось за Сочи, вспоминается история с тем же Глебом, когда все думали, что его поставят бежать эстафету вместе с Устюговым, а поставили меня. Тогда Устюгов говорил, что не хочет со мной бежать, сейчас о нежелании бежать с Глебом говорил Большунов. Такое ощущение, что некий бумеранг летает и всё это возвращается.

История учит тому, что не надо делать ошибок и повторять чужие ошибки», — приводит слова Крюкова ТАСС.

Крюков дал совет Ретивых, который упустил первое место в командном спринте на ЧМ
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