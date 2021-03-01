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Канадский лыжник: Большунов, как же так? Ну мы же стараемся относиться к тебе хорошо

Канадский лыжник: Большунов, как же так? Ну мы же стараемся относиться к тебе хорошо
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал ситуацию с россиянином Александром Большуновым, который после финиша командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе не подошёл к партнёру Глебу Ретивых и не поздравил того с завоеванием бронзовой медали.

«Вы не заметили ничего подозрительного после финиша? Ретивых пришёл третьим — и гробовая тишина, его оставили в полном одиночестве. Большунов к нему не подошёл. Александр — лучший лыжник мира, и в субботу он одержал заслуженнейшую победу. На следующий день он тоже провёл прекрасную гонку, и Россия завоевала медаль именно благодаря его усилиям.

Александр знает, что Глеб не готов к борьбе с теми парнями, но не может подойти к товарищу по команде, обнять, похлопать по плечу, сказать: «Спасибо, дружище». Очень плохой поступок. Большунов, ну как же так? Ну мы же стараемся относиться к тебе хорошо. Пусть они и не дружат за пределами трассы, но это ведь чемпионат мира, для Глеба это большой день. Глеб очень хорошо выступил, завоевал бронзу в худших для себя условиях из всех возможных. Партнёр выложился, взял медаль, а Большунов… Плохое поведение", — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Кершоу — о поведении Большунова после финиша: по телевизору это выглядит очень плохо
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