Путин поздравил Большунова с золотом чемпионата мира в скиатлоне

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с завоеванием золотой медали в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Уважаемый Александр Александрович! Поздравляю Вас с триумфом в немецком Оберстдорфе.

Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах. И конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране.

Желаю Вам здоровья, благополучия, новых успехов», — написано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также на чемпионате мира Большунов завоевал бронзу в командном спринте, в котором бежал вместе с Глебом Ретивых.