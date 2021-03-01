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Путин поздравил Большунова с золотом чемпионата мира в скиатлоне

Путин поздравил Большунова с золотом чемпионата мира в скиатлоне
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с завоеванием золотой медали в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Уважаемый Александр Александрович! Поздравляю Вас с триумфом в немецком Оберстдорфе.

Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах. И конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране.

Желаю Вам здоровья, благополучия, новых успехов», — написано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также на чемпионате мира Большунов завоевал бронзу в командном спринте, в котором бежал вместе с Глебом Ретивых.

Большунову не включили гимн России на церемонии награждения. Разве это честно?
Главное, что медаль отдали. У Большунова это первое золото чемпионата мира в жизни.
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