Губерниев оскорбил отца финского лыжника Мяки

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова отца финского лыжника Йони Мяки, который заявил, что финны «сняли скальп с русских во второй раз».
Напомним, Александр Большунов финишировал вслед за Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти, а в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе Мяки опередил Глеба Ретивых в борьбе за бронзу.
«Люди хайпуют. Они торжествуют в моменте. Не будем забывать, что Глеб — бронзовый призёр. Сегодня они у него выиграли, а завтра он у них. Не читал статьи финских журналистов, но могу сказать, что отец Йони Мяки — чудила (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается.
Мне кажется, для спортсмена такие слова — самая лучшая мотивация. Амбициозному спортсмену такие высказывания только помогут. Прекрасный повод показать себя на Олимпиаде», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».
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