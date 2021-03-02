Иранская лыжница: достижения Йохауг вдохновляют женщин в Иране

Иранская лыжница Самане Бейрами Бахер высоко отозвалась о норвежке Терезе Йохауг. По её словам, знаменитая спортсменка является примером для подражания для иранских женщин.
«Она невероятно сильна и является примером подражания для нас. Просто потрясающе, что женщина может добиться такого статуса в своём виде спорта в своей стране, как сделала Йохауг в Норвегии в лыжных гонках. Она вдохновляет нас, иранских женщин», — приводит слова Бахер Dagbladet.
“Мы далеко позади лучших лыжниц. Но здорово, что мы вообще участвуем. Потрясающе, что мы видим, насколько хороши лучшие спортсменки, такие как Йохауг”, — добавила другая иранская лыжница Захра Савешемшаки.
«Приятно слышать, что я для них пример для подражания. Провести им мастер-класс по лыжам? Да, возможно (улыбается)», — отреагировала Йохауг.
32-летняя Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в лыжной эстафете, одиннадцатикратная чемпионка мира по лыжным гонкам, трёхкратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте.
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