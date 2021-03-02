Большунов объяснил, почему не подошёл к Ретивых после финиша командного спринта на ЧМ

Лыжник сборной России Александр Большунов прокомментировал свой поступок в отношении товарища по команде Глеба Ретивых, который упустил первое место в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, победу одержала сборная Норвегии. В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Йоханнесом Клебо в четыре секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. После финиша Большунов не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде, за что оказался под огнём критики со стороны представителей сборной Норвегии.

«Я находился в зоне передачи эстафеты и, конечно, был очень расстроен результатом. А уже потом просто выдохнул и подошёл к нему», — приводит слова Большунова NRK.

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