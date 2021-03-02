Dagbladet: что случилось с русскими лыжницами? На чемпионате мира они плачут в отчаянии

Норвежский портал Dagbladet опубликовал статью, в котором оценил выступление российских лыжниц на чемпионате мира в Оберстдорфе. Россиянки пока не завоевали ни одной медали.
«Пять из первых шести лыжниц в общем зачёте Кубка мира имеют американские или российские паспорта. Но если посмотреть на результаты чемпионата мира, то доминируют совсем другие страны. Что случилось с американскими и русскими лыжницами?
На чемпионате мира в Обертсдорфе россиянки плачут в отчаянии. Они постоянно отказываются общаться с иностранной прессой. Когда Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева проходят мимо журналистов, то слышно лишь: «Нет, нет, нет».
Перед стартом чемпионата мира Сорина и Непряева получили травмы. Российские источники сообщили Dagbladet, что у них также есть проблемы с лыжами», — говорится в статье.
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