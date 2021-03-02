Главврач сборной России рассказал подробности операции Спицова

Главный врач сборной России Роман Эрлихман поделился подробностями операции лыжника Дениса Спицова, которая будет проведена 6 марта. Спортсмен упал и сломал руку во время тренировки на трассе, на которой в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

«Денису, скорее всего, светит операционное лечение, фиксация костей пластинами или болтами, это уже выберет оперирующий хирург. Дальше будет восстановление, но планируем, чтобы Денис успел восстановиться к чемпионату России (турнир пройдёт в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. — Прим. «Чемпионата»). Операцию планируем на 6 марта», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

Спицов входил в состав сборной России по лыжным гонкам на чемпионате мира и должен был стартовать в индивидуальной гонке свободным стилем, которая пройдёт 3 марта. Ранее Денис не выходил на старт чемпионата мира в Оберстдорфе.

24-летний Денис Спицов является трёхкратным призёром Олимпийских игр 2018 года.