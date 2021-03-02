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Отец Мяки: меня неправильно поняли. Я не сказал ничего унизительного

Отец Мяки: меня неправильно поняли. Я не сказал ничего унизительного
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, пояснил своё высказывание после мужского командного спринта на чемпионате мира. Финская команда, в которой на последнем этапе бежал Йони, заняла второе место, опередив россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых. Теро заявил, что финны «сняли скальп с русских во второй раз».

«Я не сказал ничего унизительного. Если Йони может сделать такой трюк и победить такого крутого парня, как Ретивых, на финальной прямой, то это дань уважения Глебу. Его ценят как жёсткого соперника», — приводит слова Теро Iltalehti.

Мяки вспомнил, как его сын уступил Ретивых на прошлом чемпионате мира в Зеефельде: «Для нас это не обычное дело, это большое событие. Я был в Зеефельде. Та гонка была напряжённой, и уже тогда было известно, что Ретивых — тяжёлый соперник. Теперь Йони снял с него скальп, то есть, в хорошем смысле, победил сильного лыжника, вот и всё. Меня неправильно поняли».

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